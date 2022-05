Kitzingen vor 45 Minuten

E-Scooter Fahrer versuchte, vor der Polizei zu flüchten

Einer Polizeistreife ist am Donnerstag gegen 19 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Falterstraße in Kitzingen aufgefallen, den die Beamten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Doch wie die Polizei mitteilt, versuchte dieser zu flüchten. In der Straße Am Stadtgraben konnten die Beamten den 42-Jährigen stellen. Dabei zeigte der Verkehrsteilnehmer drogentypische Auffälligkeiten und gab auch zu, am Vortag Haschisch konsumiert zu haben.