Kitzingen vor 1 Stunde

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Ordnungshüter kontrollierten am Donnerstag am Bleichwasen in Kitzingen einen 50-jährigen E-Scooter-Fahrer. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, heißt es im Polizeibericht. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurden. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.