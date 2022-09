Kitzingen vor 1 Stunde

E-Scooter-Fahrer unter Drogen

Am Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen 56-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße in Iphofen. Nachdem die Beamten drogentypische Auffälligkeiten feststellten, gab der Mann an, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Das Weiterfahren war somit nicht mehr möglich.