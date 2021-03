Gaibach vor 1 Stunde

E-Mobilität am Franken-Landschulheim

Der „P-Seminar-Preis“ wird seit dem Jahr 2011 jährlich vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und seinen Kooperationspartnern für alle bayerischen Gymnasien ausgeschrieben. In diesem Jahr hat sich das Seminar „E-Mobilität am FLSH“ unter der Leitung von Tobias Schasching beworben und direkt einen ersten Etappensieg errungen. Das Seminar wurde als eines der drei besten Seminare des Bezirks Unterfranken ausgewählt. Dieser Teilerfolg ist bereits mit einem Preisgeld verbunden. Außerdem wurden die Bewerbungsunterlagen an die bayernweite Jury für den P-Seminar-Preis 2021 weitergeleitet. Während die Schüler auf die Ergebnisse auf Landesebene warten, feilen sie an der endgültigen Umsetzung ihres Projekts. Um die Installation der Wallbox (Ladestation für E-Autos) auf dem Lehrerparkplatz des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach verwirklichen zu können, müssen viele Detailfragen zur Umsetzung mit dem Schulkooperationspartner N-Ergie und Zweckverband Bayerische Landschulheime geklärt werden. Neben grundlegenden Aspekten, wie einer Infotafel, die über das Seminar, aber auch über E-Mobilität und die installierte Wallbox informieren soll oder der Ausschilderung und Markierung der Parkplätze, geht es auch um technische Feinheiten wie etwa die Montage eines Mobilfunksignalverstärkers für die Wallbox. Das Seminar hofft auf eine baldige Klärung aller Fragen und freut sich schon darauf, wenn die neue Wallbox dazu beiträgt, dass die „Schule im Grünen“ noch grüner wird.