Eine unbekannte Flüssigkeit hat eine unbekannte Person am Donnerstag zwischen 4.50 und 13 Uhr auf der Motorhaube sowie auf dem Kühlergrill einer blauen Mercedes Benz E-Klasse verteilt.

Das Auto war am Unteren Mainkai in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dadurch entstand laut Polizei ein Schaden von circa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.