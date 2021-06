Dettelbach vor 41 Minuten

E-Carsharing: Angebot jetzt in Iphofen und Dettelbach

Auch Iphofen und Dettelbach setzen auf Elektromobilität durch E-Carsharing: Ab Anfang Juli kann am Einersheimer Tor in Iphofen, bei der Ladesäule der N-ERGIE, und in Dettelbach am Verwaltungsgebäude in der Luitpold-Baumann-Straße jeweils ein Elektroauto ausgeliehen werden, so einer N-ERGIE-Pressemitteilung . Das E-Carsharing wird umgesetzt vom Mobilitätsanbieter book-n-drive. Part-ner sind die N-ERGIE Aktiengesellschaft sowie die LKW Kitzingen GmbH.