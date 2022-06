Beim Befahren des Radweges über die Konrad-Adenauer-Brücke verlor ein 22-jähriger Mann, am Samstagabend gegen 20.20 Uhr die Kontrolle über sein E-Bike. Er touchierte die dortige Brüstung und kam laut Polizeibericht zum Sturz. Der Mann zog sich dabei eine Verletzung am Knie und Abschürfungen an den Händen zu. Er wurde von Rettungsdienst in die örtliche Klinik verbracht.

Vorschaubild: © Monika Skolimowska (ZB)