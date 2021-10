Volkach vor 1 Stunde

Durststrecke beendet: Es geht wieder ins Theater

Nach der Corona-Pause nimmt das Mainfrankentheater Würzburg nun mit der Spielzeit 2021/22 seinen Betrieb wieder auf, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Auch die Abonnements starten wieder. Gespielt wird in der so genannten "Theaterfabrik Blaue Halle" in der Würzburger Dürrbachau. Für das Schauspiel ist das neue Kleine Haus vorgesehen. Die Volkshochschule Volkach bietet seit vielen Jahren Theaterfahrten mit Bus zu zwei Abonnements in Würzburg an. Ein Abo mit acht Aufführungen an Samstag- beziehungsweise Sonntagabenden (L-Miete), das andere mit sieben Terminen an Sonntagnachmittagen (S-Miete).