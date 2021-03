Großlangheim vor 54 Minuten

Dürrejahre prägen den Wald: Nur das nötigste wird gefällt

Trockene und heiße Jahre setzen nicht nur den Bäumen zu, sondern beeinflussen auch den Jahresbetriebsplan für den Wald. So auch beim Großlangheimer Gemeindewald, dessen Planungen für dieses Jahr Revierleiter Andreas Hiller in der Sitzung des Marktgemeinderates am Dienstagabend im Kulturhaus vorstellte. Schwerpunkte sind der Umstand, dass der Holzeinschlag auf das Nötigste beschränkt werden soll und dass bei Nachbesserungen auf die Vielfalt geachtet wird. Der Jahresbetriebsplan 2021 wurde einstimmig befürwortet.