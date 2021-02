Wiesenbronn vor 22 Minuten

Dürre Fichten im Wiesenbronner Gemeindewald

"Wir haben mit der Trockenheit vergangener Jahr zu kämpfen". Die Aussage von Revierförster Andreas Hiller gilt auch für den Wiesenbronner Gemeindewald, für den er zuständig ist. In der Ratssitzung am Dienstagabend in der Sporthalle ging er auf die Holzernte 2020/2021 und den Jahresbetriebsplan 2021 ein. Während die Holzernte laut Plan bei rund 1000 Festmeter (fm) liegt, mussten 2020 aufgrund der durch Trockenheit und Käferbefall betroffenen Fichten 2037 fm eingeschlagen werden. "Die Entnahme der dürren Fichten ist auch eine gesetzliche Verpflichtung". Für 2021 sind 1200 fm für die Holzernte vorgesehen.