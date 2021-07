Kitzingen vor 33 Minuten

Drohnenflüge zur biologischen Schädlingsbekämpfung

Bis Ende Juli sind in den in den Landkreisen Würzburg, Kitzingen, Schweinfurt, Ochsenfurt und Main-Spessart Drohnenflüge geplant, die der Maiszünslerbekämpfung dienen. Dies teilt die Baywa AG in Dettelbach mit.