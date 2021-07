Einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe versursachte ein Unbekannter am 28. Juni in einem Drogeriemarkt in der Korbacher Straße in Wiesentheid. Der Täter hatte Säcke mit Pflanzenerde in den Regenwasserablauf des Marktes gesteckt und diesen somit verstopft. Während des Starkregens der vergangenen Woche konnte so das Wasser nicht mehr ablaufen und floss in das Gebäude zurück. Dadurch wurde das Gebäude teilweise unter Wasser gesetzt und auch die Wände sogen sich laut Polizeibericht voll Wasser.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp (Symbolbild)