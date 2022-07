Kitzingen vor 1 Stunde

Drogentypische Auffälligkeiten

Einen 33-jährigen Autofahrer kontrollierten die Ordnungshüter am Montagabend in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen. Während der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer. Die Weiterfahrt musste deshalb untersagt und eine Blutentnahme angeordnet werden. Gegen den Fahrer wurde laut Polizeibericht ein Bußgeldverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.