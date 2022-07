Kitzingen vor 1 Stunde

Drogentest bei Autofahrer positiv

Ordnungshüter kontrollierten am Dienstagnachmittag im Muldenweg einen 19-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, heißt es im Polizeibericht. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis, worauf eine Blutentnahme in der Dienststelle der Polizeiinspektion in Kitzingen angeordnet und ein dementsprechendes Bußgeldverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss gegen den Mann eingeleitet wurde.