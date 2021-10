Kitzingen vor 47 Minuten

Drogenschnelltest mit positivem Ergebnis

Am Dienstag um 18.40 Uhr führte eine Streife der Polizeiinspektion Kitzingen eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Fischergasse in Kitzingen durch. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei einem 37-jährigen Kleinkraftradfahrer fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC, heißt es im Polizeibericht. Aus diesem Grund musste der 37-Jährige die Streife zur Polizeidienststelle begleiten, wo durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugschlüssel des Verkehrsteilnehmers wurde vorübergehend sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.