Kitzingen vor 1 Stunde

Drogen im Blut

Die Polizei kontrollierte am Montag in Kitzingen einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Falterstraße sowie einen 16-jährigen Kleinkraftradfahrer am „Oberen Mainkai“. Während der jeweiligen Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei den Fahrern fest, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen die beiden Verkehrsteilnehmer leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein.