Dettelbach vor 1 Stunde

Dressurkurs beim Reitverein Dettelbach

Zum zweiten Mal in diesem Jahr konnte der Reitverein Dettelbach einen Dressurkurs für seine Mitglieder anbieten. Denn die Ausbildung von Pferd und Mensch ist eine grundlegende Intention des Vereins - so steht es in der Vereinssatzung des Ländlichen Reit- und Fahrvereins.