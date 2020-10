Der Schock sitzt tief, als Michael Schlereth am Sonntag früh seine Weinberge inspiziert. In allen Zeilen sind über Nacht die Weinstöcke jeweils auf den ersten fünf Metern abgeleert worden. Für den Winzer aus Sommerach, der einen Teil der Weinbergsanlage Stettenburg in Obervolkach bewirtschaftet, ist der Trauben-Diebstahl eine Katastrophe. Durch den Frost an den Eisheiligen waren sowieso 75 Prozent seiner Reben erfroren – und jetzt auch noch das.

"Wer so etwas tut, der sollte zu Zwangsarbeit in den Weinbergen verurteilt werden, damit er merkt, was für eine harte Arbeit dahintersteckt", sagt Selbstvermarkter Schlereth. Von dem Diebstahl, der sich zwischen dem 16. und dem 20. September ereignete, ist auch der benachbarte Weinberg seines Cousins Reiner Utz betroffen, eines Genossenschaftswinzers aus Sommerach. Seit 50 Jahren bewirtschaften die beiden Familien die über ein Hektar große Rebfläche auf der Höhe über Obervolkach.

Trauben in guter Qualität gestohlen

"So etwas gab es noch nie", schildert Utz das Ereignis. Über 350 Kilogramm Weintrauben der Sorten Weißburgunder, Spätburgunder und Bacchus haben die dreisten Täter mitgehen lassen. "Das transportiert man nicht einfach so mit einem Pkw ab", weiß Schlereth. Für die gefüllte Wanne brauche man mindestens einen Wagen mit Anhänger oder einen Lieferwagen. Knapp 300 Liter Wein könne man aus den gestohlenen Trauben erwirtschaften. Die Weintrauben waren eigentlich noch in einem frühen Stadium, hatten aber schon über 80 Grad Öchsle. "Das wäre eine Super-Qualität geworden", sagt der 36-Jährige.

Zum Tathergang kann er nur Vermutungen äußern. Sicher ist, dass die Trauben von Hand abgeschnitten wurden. Jeweils etwa fünf Meter in jede Wengertszeile hinein. Und dann wurde das Ernteergebnis mit Eimern hinausgetragen. "Einer allein schafft das nicht", tippt Reiner Utz auf mehrere Diebe. Die beiden Geschädigten haben die Tat bei der Polizeiinspektion Kitzingen angezeigt. "Es geht uns darum, dass die Täter ermittelt werden", hofft Schlereth.

Gegen Diebstahl versichert sind beide Geschädigte nicht. "Der Schaden bleibt an uns hängen", sagt er und weist erneut auf die großen Frostschäden in diesem Jahr hin. Während die Winzer am Main wie in Astheim und Escherndorf weniger betroffen waren, traf es Obervolkach besonders hart. "In der Frostnacht sind an den Hängen des Obervolkacher Landsknecht über 80 Prozent der jungen Trauben erfroren", erzählt Reiner Feuerbach. Der Kellermeister der Gebietswinzergenossenschaft Franken (GWF) in Volkach kennt sich aus.

Kein Mundraub mehr

Diebstähle in diesem jetzt bekannt gewordenen Ausmaß sind ihm nicht bekannt. Paul Leipold dagegen erinnert sich an Aufzeichnungen in Geschichtsbüchern. Schon im berühmten Salbuch von Volkachs einstigem Stadtschreiber Niklas Brobst seien solche Diebstähle begangen und die Täter verurteilt worden, berichtet der Winzer aus Obervolkach. Mit Mundraub habe diese große Menge nichts zu tun. Möglich sei das nur gewesen, weil die Weinberge von Schlereth und Utz vom Dorf aus nicht zu sehen sind. So sei der Einsatz von Taschenlampen unbemerkt möglich gewesen.

Fragt man die Geschädigten nach einem möglichen Tätermotiv, zucken beide mit den Schultern. Schlereth wagt sich schließlich aus der Defensive und äußert zwei Vermutungen: Die Täter hätten die Trauben entweder für den Eigengebrauch geklaut oder ein anderer Winzer habe seine durch Frost verursachte Mindermenge aufgebessert, was er sich aber nur schwer unter Kollegen vorstellen kann. Dass der Diebstahl gezielt ihm und seinem Cousin gilt, glaubt er nicht.

"Zu unserem Glück haben die Täter nicht noch mehr Trauben abgeerntet", blickt Schlereth zuversichtlich nach vorne und verfolgt den großen Vollernter, der gerade durch die Anlage seines Müller Thurgau in Obervolkach fährt. Der Ertrag ist gut, die Qualität noch besser. "Das wird ein Spitzenwein", ist sich der Jungwinzer sicher. Jetzt hofft er zusammen mit seinem Cousin auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung der Täter führen. Sollten sie ermittelt werden, dürfen sie gerne im kommenden Jahr im Weinberg mitarbeiten, damit sie merken, wie hart ein Diebstahl in dieser Größenordnung Winzer und Landwirte trifft.