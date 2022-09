Drei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion Kitzingen am Mittwoch gemeldet worden. In allen drei Fällen hofft die Polizei laut ihrem Bericht auf Hinweise von Zeugen.

Am Mittwoch vor einer Woche wurde zwischen 18.50 und 19.10 Uhr ein gelber VW Beetle auf dem E-Center-Parkplatz in der Marktbreiter Straße in Kitzingen angefahren. Dabei wurde der VW im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Der zweite Unfall mit Fahrerflucht passierte diesen Mittwoch zwischen 6 und 16 Uhr im Lochweg in Etwashausen. Dort beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen Audi A4 Avant an der Stoßstange vorne links. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Vermutlich mit einem Lkw touchierte in Wiesentheid ein bisher Unbekannter in der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.45 Uhr, den Zaun, das Tor sowie ein Verkehrszeichen einer „Am Klingenbach“ ansässigen Firma, heißt es am Ende des Polizeiberichts. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der sich auf circa 7000 Euro beläuft.

Hinweise in allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen unter Tel.: (09321) 1410.