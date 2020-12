Seit Freitag gibt es drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: drei Männer im Alter von 69, 80 und 62 Jahren sind verstorben. Damit starben bisher insgesamt zwölf Menschen im Landkreis Kitzingen an oder mit Corona.

Wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes weiter heißt, gingen die Zahlen der neu Infizierten leicht zurück. Am Freitag kamen 16 neue Fälle hinzu, am Samstag waren es zehn und am Sonntag (bis 13 Uhr) zwei neue Fälle. Aktuell gibt es 85 positiv getestete Menschen im Landkreis Kitzingen. Bei der Gesamtzahl seit März wurde die 1000er Grenze erstmals überschritten, jetzt sind es genau 1015 Landkreisbewohner.

Ein Blick auf die betroffenen Einrichtungen: Im Seniorenheim Haus Mainblick in Kitzingen wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. Nach aktuellem Stand waren die Hygienemaßnahmen vor Ort ausreichend, so dass keine Einordnung von Bewohnern und Personal als KP1 notwendig war. Alle getesteten Bewohner und Mitarbeiter sind negativ.

Die Seniorenresidenz Phönix Dettelbach: Hier wurde Mitarbeiter positiv getestet. Keine weiteren Maßnahmen. Bewohner und Personal wurden getestet, alle vorliegende Ergebnisse sind negativ. Es stehen noch drei Ergebnisse von Mitarbeitern aus.

In der Realschule Kitzingen wurde ein Schüler positiv getestet. Schnelltest der Mitschüler nach frühestens fünf Tagen, bis dahin Quarantäne. Das gilt auch für die Wirtschaftsschule Kitzingen: Ein Schüler wurde positiv getestet. Schnelltest der Mitschüler nach frühestens fünf Tagen, bis dahin Quarantäne.