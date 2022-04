Den Samstag für die Pflege einer verbuschten Streuobstwiese opfern? Zum Glück kann sich der Vorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz im Kreis Kitzingen, Klaus Sanzenbacher, auf seine Vereinskollegen verlassen: Martin Günzel und Harald Broller waren sofort bereit, bei den dringend erforderlichen Pflegearbeiten am neu angepachteten Streuobstgelände in Sickershausen tatkräftig mitzuhelfen.

Dabei im Einsatz war auch der von den Licht-, Kraft- und Wasserwerken (LKW) Kitzingen und der Sparkasse Mainfranken Würzburg gesponserte neue Balkenmäher der LBV-Kreisgruppe, der sich gleich im steilen Gelände an den Hängen südlich des Weinberges bewähren konnte. Kritisch beäugt wurden sie dabei von Heckenbraunellen und einem Rotkehlchen.

Die Vogelschützer hoffen mit ihrem Engagement für die Natur auf viele Nachahmer, nachdem alle vorbeikommenden Wanderer ihre Arbeiten neugierig und interessiert kommentierten und bewunderten. Die Pflegearbeiten waren selbstverständlich im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abgestimmt, vorab wurde die Fläche nach jungen Feldhasen abgesucht. Denn für alle Eingriffe in die Natur sollte immer der Grundsatz gelten: so viel wie nötig, aber nur so wenig wie immer möglich.

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogelschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)