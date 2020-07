Mainbernheim vor 44 Minuten

Drei Tage sind für Wohnmobile kostenfrei

Der Parkplatz an der Mehrzweckhalle in Mainbernheim steht für Wohnmobile zur Verfügung. Der Stellplatz wird auch gut genutzt. So gut, dass es nun einer gewissen Regelung bei der Nutzung der Stellplätze bedarf.