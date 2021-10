Die Sommeracher Schützen sind auch weiterhin das Aushängeschild des Sportvereins SV/DJK. Diese Tatsache unterstrichen die erfolgreichen Berichte, die in der Hauptversammlung der Schützenabteilung zur Sprache kamen. Herausragend hierbei ist die Leistung der Sommeracher Eigengewächse Julian Gebauer, Hannah Maesel und Eva Maria Östreicher, die in diesem Jahr allesamt von Bundestrainer Thomas Pfeffer in die Nationalmannschaft berufen wurden und die somit für ein Novum in der erfolgreichen Geschichte der Sommeracher Schützenabteilung sorgten.

Bei der Versammlung blickte Sportleiter Kilian Östreicher zunächst auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Unter anderem schilderte er die Schwierigkeiten, die coronabedingt den Sportbetrieb negativ beeinflusst haben. So wurde beispielsweise nach den Gaumeisterschaften 2020 der Schießbetrieb auf Eis gelegt. Umso erfreulicher, so der Sportleiter, seien nun die Erfolge bei den Bayerischen Titelkämpfen 2021 in der Disziplin "Laufende Scheibe 10 Meter".

Erfolgreichster Schütze war Julian Gebauer, der mit fünf Medaillen im Gepäck die Heimreise antrat. Gebauer siegte in der Kategorie "Laufende Scheibe 10 Meter Mix" mit überragenden 361 Ringen ebenso wie im Mannschafts- Wettbewerb (dieselbe Kategorie) mit seinen Teamkollegen Hannah Maesel und Leo Mahler. Silber holte er sich im Wettbewerb "10 Meter laufende Scheibe" und im "50-Meter Mix-Wettbewerb", die Bronzemedaille erreichte Gebauer im "50 Meter Wettbewerb".

Zweifache Bayerische Meisterin wurde auch Hannah Maesel. Sie siegte im "10 Meter Mix- Wettbewerb" der Damen vor zwei Kolleginnen der Nationalmannschaft und hatte auch mit der Sommeracher Mannschaft die Nase vorne. Eine Bronzemedaille gewann Maesel noch bei den Junioren.

Erwähnt wurde auch das erfolgreiche Abschneiden von Wolfgang Sandreuter, der im Sommerbiathlon bei den Senioren einen ausgezeichneten zweiten Platz erkämpfte.

Keine Nachfolge für Schützenmeisterin Anna Then gefunden

Erste Schützenmeisterin Anna Then bedankte sich in der gut besuchten Zusammenkunft bei den zahlreichen Mitgliedern für die Unterstützung in den vergangenen beiden Jahren. Schriftführer Michael Wille berichtete von fünf Vorstandssitzungen und stellte als besondere Maßnahme die Abnahme des Schießstandes im Schützenkeller heraus. Zweiter Schützenmeister Max Östreicher erläuterte die dazu notwendigen Umbaumaßnahmen und bedankte sich bei den Helfern.

Bei den Neuwahlen konnte kein Nachfolger für Erste Schützenmeisterin Anna Then gefunden werden. Somit wird man mit folgender Führungsmannschaft die erfolgreiche Arbeit fortsetzen: Zweiter Schützenmeister Max Östreicher, Schriftführer Michael Wille, Sportleiter Kilian Östreicher, Jugendleiter Noemie Braun und Sophia Jakob, Damenleiterin Kathrin Then und Kassenprüfer Walter Pickel.

Zum Schluss meldete sich Jugendbetreuerin Tatjana Streit zu Wort. Sie beantragte den Kauf eines Jugendgewehres mit Zielfernrohr. Die Versammlungsteilnehmer befürworteten die Anschaffung.