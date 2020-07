Drei Sachbeschädigungen aufgenommen

Drei Sachbeschädigungen meldet die Kitzinger Polizei: Zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, stellte ein Unbekannter in Obervolkach einen Metallstift unter den linken Vorderreifen eines in der Urbanstraße abgestellten Autos. Der Fahrzeugnutzer bemerkte das vor der Fahrt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das eines Anwohners, der es wegen Bauarbeiten entgegen sonstiger Gepflogenheiten an anderer Stelle geparkt hatte.

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, beschmierte ein Unbekannter in der Hauptstraße in Mainstockheim ein Gartentor mit gelber Farbe. Das Tor befindet sich am Grabendamm, parallel zur Ortsdurchfahrt, nahe der Albertshöfer Straße. Der Schaden: 400 Euro.

Bereits am 1. Juni, zwischen 12 und 15.30 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines schwarzen BMW, der in der Mainstraße Volkach abgestellt war. Schaden: 600 Eur0.

Hinweise an die PI Kitzingen unter Tel. 09321/141-0.