Doris Dahlfeld, Friedl Ebert und Karlheinz Walther sind Ehrenmitglieder des Turnvereins Marktbreit. In der Jahresversammlung am Samstagabend wurden sie von Vorsitzender Christiane Höfer und ihrer Stellvertreterin Christine Müller ausgezeichnet. Insgesamt zog Höfer in ihrem kurzen Bericht eine durchaus positive Bilanz des Vereins.

Denn auch wenn die Gesamtmitgliederzahl wohl coronabedingt im vergangenen Jahr um 16 auf 479 sank, ist im laufenden Jahr durchaus ein Aufschwung zu erkennen. Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen wächst hier die Zahl der Mitglieder wieder deutlich an, was wohl auch daran liegt, dass seit dem Jahresbeginn wieder ein normaler Sportbetrieb möglich ist.

Beim Turnen der Kleinkinder Aufnahmestopp

Ein Trend, den auch Christine Müller, zuständig für das Kleinkindturnen, bestätigen konnte: Seit Januar gibt es hier in den Trainingsgruppen einen Aufnahmestopp, da es einfach zu viele Interessenten gab. Viel Zuspruch gibt es beim Buben- und Mädchenturnen, gut kommt auch die Pilatesstunde an. Etwas mehr an Zuspruch für ihre Abteilungen wünschen sich Oliver Ziegler für die Akrobatik und Reiner Rösel im Volleyball. "Die Finanzen des Vereins stehen auf wirtschaftlich gesunden Beinen", sagte Kassier Harald Kopp.

Alle ausgezeichneten Ehrenmitglieder haben bereits eine lange Geschichte im Verein mit etlichen Posten hinter sich. So ist Doris Dahlfeld schon seit 1953 Mitglied im TV und war unter anderem fast 30 Jahre lang Leichtathletikwartin. Friedel Ebert trat 1956 in den Verein ein und war viele Jahre lang Beisitzer. Seit 1960 ist Karlheinz Walter dabei, war Zeugwart, Wanderwart und über 50 Jahre Kassenprüfer.

Geehrt wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft Heinrich Grüner und Walter Meyer; für 40 Jahre Alexander Diener und Arnd Wölfle und für 25 Jahre Johannes Grohmann. Die Übungsnadel in Silber für zehnjährige Übungsleitertätigkeit erhielten Stefanie Ebert, Reiner Rösel und Oliver Ziegler.