Am Samstagfrüh stellte ein Busfahrer zu Beginn seiner Schicht fest, dass an drei Bussen der OVF-Franken, die am Kitzinger Bahnhof abgestellt waren, während der vorangegangenen Nacht Sachbeschädigungen verübt wurden. An einem Bus wurde an der Notentriegelung manipuliert und diese beschädigt. Am zweiten Bus wurde laut Polizeibericht die Motorabdeckung geöffnet und der Ölmessstab abgezogen. Dieser fand sich im angrenzenden Grünstreifen wieder. In den dritten Bus verschafften sich der oder die Täter schließlich Zutritt und manipulierten am elektronischen Zündschloss, so dass dieses nicht mehr funktionstüchtig ist. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.

