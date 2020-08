Drei Leichtverletzte nach Zusammenstoß in Hoheim

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Hoheim an der Einmündung zur Adolph-Kolping-Straße/Pfaffensteige in Hoheim ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer wollte mit seinem Auto von der Pfaffensteige aus nach rechts einbiegen. Hierbei bog der Mann in einem zu weitem Bogen ab und stieß mit einem entgegenkommenden VW zusammen, berichtet die Polizei.

Im Auto des Verursachers erlitt ein zehnjähriges Kind leichte Verletzungen. Im VW erlitten die Fahrzeugführerin und ihre zweijährige Tochter ebenfalls leichte Verletzungen. Die Verletzten kamen mit dem BRK-Fahrzeug in die Klinik Kitzinger-Land. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.