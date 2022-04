Landkreis Kitzingen vor 56 Minuten

Drei Konkurrenten aus dem Kreis Kitzingen treten in der Koch-Show "Das perfekte Dinner" gegeneinander an

TV-Kochshows sind beliebt. In dieser Woche kommen die Köchinnen und Köche alle aus Unterfranken, drei davon aus dem Landkreis Kitzingen. So erleben sie die Show, die an diesem Freitag ins Finale geht.