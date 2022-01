Kitzingen vor 1 Stunde

Drei Jugendliche stoßen Mädchen zu Boden

Am Donnerstag um 13.10 Uhr kam es Am Stadtgraben/Ecke Schreibergasse in Kitzingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 13-jährigen Schülerin sowie drei Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Nach anfänglich verbalen Beleidigungen und Bedrohungen traten die Jungen das Mädchen und stießen sie zu Boden, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Hierbei wurde die Schülerin verletzt, sie begab sich später in ärztliche Behandlung.