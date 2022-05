Großlangheim vor 3 Stunden

Drei Jahrzehnte aktiv für Schulwegsicherheit

Die Elternlotsen in Großlangheim trafen sich um ein kleines Jubiläum zu feiern. Seit 31 Jahren stehen zwei Eltern morgens an der Lotsenfurt am Friedhof um den Schülern eine sichere Straßenüberquerung an dieser unübersichtlichen Stelle zu ermöglichen. Derzeit sind 35 aktive Elternlotsen im Einsatz und solange sich junge Eltern den Lotsen anschließen, solange werden auch viele der erfahrenen Lotsen gerne weiterhin mitmachen. Viel Lob gab es dazu von Sabine Diener und Simone Zschätsch von der Polizeiinspektion Kitzingen, die verdiente Lotsen für ihren langjährigen Einsatz auszeichneten. Zehn Jahre: Conny Grebner, Anke Krämer, Vicki und Josef Endres, Stefan Klühr. 20 Jahre: Christine Lutz und Daniela Großer. 25 Jahre: Rosi Mergenthaler. 30 Jahre: Mechthild Sterk, Roswitha Dörflein-Schenk und Bernhard Schmitt.