Kitzingen vor 20 Minuten

Drei Gehsteige für Schülerin im Rollstuhl abgesenkt

Drei Gehwege haben Marco Renner und Justus Wendemuth vom Kitzinger Bauhof in der von-Deuster-Straße in schweißtreibender Arbeit abgesenkt. Die Straße liegt auf dem Schulweg einer Realschülerin, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Das teilt die Stadt in einem Schreiben mit.