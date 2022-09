Wiesentheid vor 29 Minuten

Drei Frauen stehlen Kleidung aus Altkleidercontainer

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Donnerstagabend der Polizei drei Frauen, die sich gerade am Altkleidercontainer in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid zu schaffen machten. Die sofort dorthin beorderte Streifenbesatzung traf vor Ort auf die zuvor beschriebenen Frauen im Alter zwischen 30 und 41 Jahren. Diese hatten sich bereits einige Kleidungsstücke bereitgelegt.