„Drei Franken“ feierten am Wochenende 40-jähriges Bestehen

Am Samstag, 27. August, feierte der FCN-FAN-CLUB "Drei Franken" nach zweijähriger, coronabedingter "Zwangspause" sein 40-jähriges Bestehen in Geiselwind. Wie der Name bereits sagt, kommen die Mitglieder aus den Regierungsbezirken Ober-, Unter- und Mittelfranken. Neben den zahlreichen Mitgliedern fanden sich Vertreter der Mitglieder-Gemeinden Burghaslach, Schlüsselfeld und Geiselwind als Gäste ein.