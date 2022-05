Kitzingen vor 1 Stunde

Drei Einrichtungen der Stadt geschlossen

Am Mittwoch, 18. Mai, sind das Einwohnermeldeamt, das Standesamt und die Touristinfo aufgrund einer internen Fortbildungsveranstaltung ganztags geschlossen. Alle Einrichtungen sind zu den gewohnten Öffnungszeiten am Donnerstag, 19. Mai, wieder erreichbar. Die Stadt Kitzingen bittet in ihrer Pressemitteilung dafür um Verständnis.