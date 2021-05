Wiesentheid aktualisiert vor 54 Minuten

Dorfschätze-Express fährt wieder

Dem Pfingstausflug steht nichts mehr im Weg: Ab 22. Mai durchquert die VGN-Freizeitlinie 108 wieder die Wälder, Wiesen und Weinberge der Dorfschätze Landschaft. Bis zum 1. November - unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen - bringt er Besucher an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, Ausgangspunkten für Wanderungen und Einkehrmöglichkeiten. Der Dorfschätze-Express wird ab 5. Juni jeweils samstags bei der ersten Fahrt um 10.15 Uhr von einem Gästeführer begleitet, welcher Informationen über die Dorfschätze-Gemeinden näher bringt, heißt es in einer Pressemitteilung.