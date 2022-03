Über 1500 Artikel sind im Rödelseer Dorfladen zu finden. Darunter sind 500 neue Bio- und vegane Produkte. Möglich wurden die vielen neuen Produkte durch einen Wechsel des Lieferanten. Nun ist die Fima Bela Handels GmbH & Co. KG bei Kiel zuständig. Das neue Sortiment soll das Einkaufen dort noch attraktiver machen, erklärt Bürgermeister Burkhard Klein. Bei Bela (Eibelstadt) ist Anja Roggenbuck für den Dorfladen zuständig. Sie freut sich, dass sich Betreiber Wolfgang Reuchlein für den neuen Lieferanten entschieden hat. Bela sei ein inhabergeführtes Unternehmen, das auf Nachhaltigkeit setze, so Roggenbuck. Auch Eigenmarken werden an den Dorfladen geliefert.

Klein lobte das Engagement von Pächter Wolfgang Reuchlein und seiner Mitarbeiterinnen Elke Schmidt und Nicole Hufnagel. Denn in der Corona-Zeit habe auch der Dorfladen ein Auf und Nieder durchlebt, erzählt Reuchlein. Mit der Sortimentserweiterung hofft er, weitere Kunden anzusprechen. Denn es habe sich schon bald gezeigt, dass Bio eine hohe Akzeptanz im Dorfladen finde.

Uns fehlen noch Rödelseer Kunden, die regelmäßig kommen. Wolfgang Reuchlein, Pächter

Trotz allem: "Uns fehlen noch Rödelseer Kunden, die regelmäßig kommen", sagt Reuchlein. Das ist auch der Wunsch von Bürgermeister Klein. Die Gemeinde unterstützt weiterhin. "Wichtig ist, dass der Dorfladen nicht verloren geht."

Für Anja Roggenbuck hat ein solcher Laden auch Treffpunkt-Charakter. Für die Kinder gibt es eine kleine Spielecke und die Kundinnen und Kunden können dort auch Kaffee trinken. "Es gibt feste Stammtische", freut sich Elke Schmidt, die vom Bürgermeister gerne als "Dreh- und Angelpunkt" des Ladens bezeichnet wird. Die persönliche Ansprache sei in so einem kleinen Dorfladen noch möglich. Die Touristen, die in den Dorfladen kämen, fänden es toll, dass Rödelsee noch so ein Angebot hat – wohl, weil bei ihnen zu Hause so etwas nicht mehr vorhanden ist, weiß Elke Schmidt.

Blickt man in den Dorfladen, präsentiert dieser sich hell, offen und freundlich. Frische Backwaren und frisches Gemüse sind ebenso vorhanden wie Weine der Winzer. Der CSU-Ortsverband hat zudem seinen offenen Bücherschrank im Dorfladen integriert, der Förderverein des Kindergartens bietet verschiedene Dinge an, selbstgemachte Teddy-Bären einer Hobby-Künstlerin lächeln einen in verschiedenen Outfits an. Auch Pakete können im Dorfladen abgegeben werden.