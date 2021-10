Dora Uhl feierte in Albertshofen ihren 85. Geburtstag. Bürgermeister Horst Reuther gratulierte mit einem Blumenstrauß und auch Pfarrer Otto überbrachte seine Glückwünsche.

Die Jubilarin erblickte am 19. Oktober 1936 als drittes Kind der Eheleute Anna Will, geborene Schmitt und Georg Will in Albertshofen das Licht der Welt. Sie wuchs mit ihren Geschwistern Arnold und Hermine auf und besuchte die Volksschule.

Da der Vater Georg lange Jahre im Krieg war, musste sie schon als Kind in der elterlichen Gärtnerei und Landwirtschaft mit anpacken. Außerdem half sie bei ihrem Onkel Johann Schmitt beim Pfefferminz- Strüpfen, einer alten Albertshöfer Einnahmequelle, bei der die Blätter von den Stielen abgezupft und dann getrocknet wurden. Vier Jahre fuhr Dora Uhl bei Wind und Wetter täglich mit dem Fahrrad nach Mainbernheim, um sich beim Bärenschmidt etwas Geld zu verdienen. Der Vater kam 1948 als drittletzter Albertshöfer vom Krieg nach Hause. Sie kann sich noch erinnern, als sie am Sonntag aus der Kirche kamen, saß er auf den Treppenstufen ihres Hauses – die Freude war riesig!

Hochzeit bei 30 Grad minus

Ihren Mann Emil Uhl lernte die Jubilarin bei dem traditionellen Waldfest des Sängervereins näher kennen und lieben. Die beiden heirateten am 12. Februar 1956 bei 30 Grad minus, allerdings nicht in der Kirche, sondern im Kindergarten, weil es da wärmer war. Sogar die Limo im Hausgang war aufgefroren und die Flaschen geplatzt. Zur Hochzeit waren nur das Brautpaar, der Pfarrer und die Trauzeugen anwesend.

Vier Kinder Rudolf, Sabine, Roland und Hedi wurden geboren. Das Wichtigste für die Jubilarin ist ihre große Familie, zum Geburtstag gratulierten acht Enkelkinder und vierzehn Urenkel.

Sie erzählt von den vielen Sänger-Ausflügen und der langjährigen Freundschaft mit einer Allgäuer Kurfreundin, die sie bis heute noch auf ihrem Bauernhof besucht. Die Jubilarin bäckt noch gerne Kuchen und freut sich immer sehr, wenn sie einmal in der Woche zur Tagespflege darf. Ihr Mann Emil starb im Oktober 2017.