Mainfrankenpark aktualisiert vor 15 Minuten

"Don Carlos“ live auf der Kinoleinwand

In die Metropolitan Opera New York schaltet das Cineworld Mainfrankenpark am Samstag, 26. März, um 17 Uhr und überträgt von dort live das Meisterwerk „Don Carlos“ von Giuseppe Verdi. Es dirigiert Yannick Nézet-Séguin, in den Hauptrollen sind Sonya Yoncheva, Jamie Barton, Matthew Polenzani, Etienne Dupuis, Eric Owens und John Relyea zu erleben. Die Live-Übertragung dauert rund fünf Stunden und 15 Minuten und ist in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln, heißt es in der Ankündigung. Karten unter www.cineworld-main.de sowie an der Ticketkasse.