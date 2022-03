Der SPD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Schweinfurt-Kitzingen, Markus Hümpfer, war zu Besuch beim Bayerischen Bauernverband, Kreisverband Kitzingen. Hümpfer ist neben seiner Abgeordnetenfunktion auch stellvertretendes Mitglied im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung des Bayerischen Bauernverbands.

Zunächst wurde der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Paul in Neuses am Berg besichtigt. Günter und Gudrun Paul führten durch einen ihrer Legehennenställe, in dem die Hühner täglich mehrere tausend Eier legen. Die Tiere werden in Bodenhaltung gehalten.

Zunehmende Anforderungen rund um die Düngung

Im Anschluss an die Stallbesichtigung diskutierten BBV-Kreisobmann Alois Kraus, Kreisbäuerin Anette vom Berg-Erbar, BBV-Geschäftsführer Wilfried Distler und das Ehepaar Paul mit Markus Hümpfer über die aktuellen Herausforderungen in der Landwirtschaft.

Kraus sprach die immer weiter zunehmenden Anforderungen rund um die Düngung, wie die nervenaufreibende Dokumentation und den immens hohen Verwaltungsaufwand an. Auch die ab dem Jahr 2023 anstehende neue Agrarreform wird die Bauern wieder vor viele Herausforderungen stellen. „Die Landwirte sehen sich zunehmend einen immer größer werdenden Berg von Vorschriften und Regeln gegenüber, die oftmals fern jeder Praxistauglichkeit sind“, so Kraus. In diesem Zusammenhang verwies Geschäftsführer Distler auf die Problematik rund um die Meldung der Grundwassermessstellen nach Brüssel, die Grundlage für den derzeitigen Fleckenteppich aus grünen, roten und gelben Gebieten nach der Düngeverordnung sind.

Bedeutung des Programms "Schule fürs Leben"

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine spielte natürlich auch die Ernährungssicherung und Herkunftskennzeichnung eine Rolle. „Es wird uns durch den Krieg deutlich vor Augen geführt, wie wichtig regionale Erzeugung ist, um in Krisensituation nicht abhängig zu sein. Hierauf muss die zukünftige Politik ausgerichtet werden“ forderte Kreisbäuerin vom Berg-Erbar. „Dafür muss die Bevölkerung aber auch sensibilisiert werden. Nur wir Bauern gewährleisten eine gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln bester Qualität.“

Auch die Bedeutung des Programmes „Schule fürs Leben“, mit dem in Bayern in Projektwochen in den Schulklassen neben vielen anderen Themen auch Landwirtschaft und gesunde Ernährung unterrichtet werden soll, wird hierdurch nochmals verdeutlicht.

Zuletzt betonten die Verbandsvertreter die durchaus großen Erwartungen an den neuen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er gilt als „grüner Realo“ und die Bauern hoffen auf eine Politik mit Augenmaß und nicht nur eine ideologisch geprägte Agrarpolitik fern jeder Praxistauglichkeit.