Am Wochenende wurden vom Hof einer Landprodukte-Firma in Martinsheim drei Big Bag gestohlen. Die mit gebeizten Dinkelsaatgut befüllten Säcke haben ein Gewicht von 800 Kilogramm, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt. Dadurch war ein Abtransport eigentlich nur mit einem Frontlader und Anhänger möglich. Das Diebesgut hat einen Wert von 2400 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.