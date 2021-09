Das Landratsamt Kitzingen hat am Montag seinen Bescheid aus dem Förderprogramm „Digitales Rathaus“ erhalten. Die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, ist dazu nach Kitzingen gekommen, um den Förderbescheid an Landrätin Tamara Bischof zu übergeben. Das Landratsamt hat die Förderung von 20 000 Euro für die Anschaffung einer Spezial-Software bekommen, mit deren Hilfe Formulare in Papierform digitalisiert und neue digitale Formulare erstellt und bearbeitet werden können.

„Mit der neuen Software wird es künftig möglich sein, dass die Bürger noch deutlich mehr Behördengänge flexibel und spontan von zuhause aus machen können. Viele Formulare bieten wir im Landratsamt bereits digital an, doch jetzt kann es für die Bürger noch einfacher werden“, so Landrätin Tamara Bischof in einer Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen.

Zusätzlich zur neuen Software hat der Landkreis Kitzingen mit dem Fachinformatiker Jan Graf auch eine neue Stelle geschaffen. Zusammen mit der EDV-Abteilung und den zuständigen Sachbearbeitern wird er das Landratsamt in eine digitale Zukunft bringen.

„Es freut mich sehr, dass auch das Landratsamt Kitzingen sein Serviceangebot digitalisiert. Als Gesicht der Verwaltung zum Bürger muss die Kommune von heute digital und serviceorientiert sein“, lobte Digitalministerin Judith Gerlach.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 elektronisch als Online-Dienste anzubieten. Dem kommunalen Bereich kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, weil hier ein Großteil der Verwaltungsleistungen angeboten wird. Mit dem Förderprogramm „Digitales Rathaus“ unterstützt der Freistaat die bayerischen Gemeinden, Landkreise und Bezirke mit insgesamt rund 42 Millionen Euro Fördermittel.