Wenn es so etwas wie Gewinner in dieser Corona-Krise gibt, dann gehört der öffentliche Dienst dazu. Lange galten Jobs beim Staat als langweilig, nun aber liegen sichere Jobs plötzlich im Trend, und das verhilft auch den Rathäusern hierzulande zu einem unverhofften Aufschwung. „Verwaltung ist plötzlich sexy“, war unlängst ein Beitrag zum Thema überschrieben. Ganz so plakativ drückt es Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer zwar nicht aus. Aber auch er sagt mit Blick auf ausgeschriebene Stellen: „Wir haben durch Corona einen kleinen Vorteil und gute neue Mitarbeiter gewonnen.“

In Krisenzeiten schätzen die Menschen Sicherheit, das schlägt sich dann auch auf den Arbeitsmarkt nieder. Denn Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind trotz Corona-Pandemie kaum von Kurzarbeit betroffen und die Gehaltseinbußen im Vergleich zur freien Wirtschaft deutlich geringer. Seit dem 1. Juli leistet sich die Verwaltungsgemeinschaft Iphofen, der auch die Gemeinden Rödelsee, Willanzheim und Markt Einersheim angehören, einen IT-Beauftragten. Er soll nicht nur den immer komplexer werdenden Bereich des Datenschutzes im Blick behalten, sondern die Verwaltung auch bei einem Jahrhundertprojekt unterstützen, das durch die Corona-Krise noch an Schwung gewonnen hat: der Digitalisierung.

Die Dynamik rührt aus einem Gesetz von 2017

Werden die Amtsstuben nach der Pandemie digitaler sein als vorher? Das auf jeden Fall, glaubt Iphofens Bürgermeister. Rund 100 000 Euro Fixkosten für die Softwareprogramme werden der VG schon jetzt jedes Jahr in Rechnung gestellt. Dazu kommen 15 000 bis 20 000 Euro für Geräte wie Drucker oder PCs. Die Dynamik setzte vor drei Jahren mit dem Onlinezugangsgesetz ein, das der Staat nach den Erfahrungen der Flüchtlingskrise von 2015 und mit Blick auf überforderte Verwaltungen auf den Weg gebracht hatte. Das Gesetz sieht vor, bis 2022 möglichst alle Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. Ein ambitioniertes Vorhaben für Bund, Länder und Kommunen. Für die VG Iphofen ergeben sich daraus Herausforderungen wie die digitale Erfassung von Arbeitszeiten oder die elektronische Rechnungsstellung.

Bürgermeister Lenzer, der kraft Amtes auch VG-Vorsitzender ist, spürt die Aufbruchsstimmung tagtäglich. „Bei den Mitarbeitern gibt es den Wunsch, digital voranzukommen“, sagt er. „Viele fordern schnell Verbesserungen ein. Das muss natürlich priorisiert werden.“ Auch das Homeoffice sei ein Thema, von den Angestellten werde es bereits gut genutzt.

Die Schulen sind offenbar schon einen Schritt weiter und digitale Klassenzimmer vielerorts Standard. Erstmals hat die VG in diesem Jahr wegen der Corona-Bestimmungen das Ferienpassprogramm zur digitalen Buchung angeboten. Mit dem Ergebnis ist Lenzer zufrieden, auch wenn nur 104 Ferienpässe ausgegeben wurden statt 198 wie im Jahr zuvor. „Sonst stand mit dem Start der Aktion am Samstagmorgen immer eine lange Menschenschlange bis auf den Marktplatz.“

Das Personal hinter all der Technik wird die VG Iphofen im kommenden Jahr rund anderthalb Millionen Euro kosten, das sind noch einmal sechs Prozent mehr als in diesem Jahr und gut drei Viertel des gesamten Haushalts, den die VG-Versammlung am Donnerstagabend einstimmig verabschiedet hat. Auf jeden der 9281 Einwohner in den vier Mitgliedsgemeinden entfallen damit 163 Euro Personalkosten. Aber die Bürgermeister sind sich einig: Dieses Geld ist gut angelegt.