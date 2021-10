Volkach vor 24 Minuten

Digi-BiZ an der Mädchenrealschule Volkach

Fast schon Tradition ist der jährliche Besuch des sogenannten Digi-BiZ an der Mädchenrealschule der Franziskanerinnen in Volkach. Das Digi-BiZ ist eine Einrichtung der Agentur für Arbeit, bei der digitale Berufswahl- und Berufsorientierungsangebote an die Schulen gebracht werden. Hier konnten die Schülerinnen der neunten Klassen unter der Anleitung ihrer Berufsberaterin, Frau Anita Naumann, von der Agentur für Arbeit Kitzingen erste Erfahrungen bei der Berufsorientierung sammeln und wurden so auf ihre spätere Berufswahl vorbereitet.