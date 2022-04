"Eine ganz besondere Sitzung", sagte Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs über die Ratsversammlung am Donnerstagabend: Denn erstmals tagte das im März 2020 gewählte Gremium öffentlich im Sitzungssaal des Mainstockheimer Rathauses. Für alle neu zum Gremium hinzugewählten war das also Premiere.

Besonders war die Sitzung auch, weil gleich zwei neue Feldgeschworene vereidigt wurden. Pandemiebedingt fällt auch in diesem Jahr der Siebenertag aus und das bereits zu dritten Mal. Dort werden die neuen Siebener aus dem gesamten Landkreis von Landrätin Tamara Bischof gemeinsam vereidigt. Dieter Burlein und Robert Orth sind die neuen Feldgeschworenen in Mainstockheim, denen Fuchs den Amtseid abnahm. Im Anschluss unterschrieb er die Ernennungsurkunden, die er selber als Urkunde 2. Klasse bezeichnete, da nur der Bürgermeister und nicht die Landrätin unterschrieben hatte.

Mathias Fuchs bleibt Kommandant der Mainstockheimer Feuerwehr, neu ist sein Stellvertreter Jürgen Orth, beide wurden vom Gemeinderat bestätigt.

Auch wenn der Antrag von der Burschenschaft schon am 30. März gestellt wurde, auf die offizielle Tagesordnung der Sitzung Ende April hatte er es nicht geschafft und musst so als Ergänzung kurzfristig aufgenommen werden. Denn schon am Samstag soll in Mainstockheim der Maibaum aufgestellt werden - dafür genehmigten die Gemeinderäte die Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebs.

Aufträge für das Wasserwerk vergeben

Für die Sulfatreduzierung im Wasserwerk Mainstockheim wurden Aufträge für die Bautechnik/Rohrleitungsbau an die Firma HTS Frankenbau in Höhe von 678.300 Euro, für die Dach- und Fassadenarbeiten an die Firma Walter für 107.000 Euro und für Estricharbeiten an die Firma Kotzmann für 15.800 Euro vergeben.

Keinen Handlungsbedarf sahen am Ende auch die Antragsteller des SPD-Ortsverbands, die gerne vonseiten der Gemeinde Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen sehen würden. Wie der Bürgermeister ausführlich erläuterte, geschehe dies bereits.

Diskussionen gab es über einen Antrag von Anwohnern der Gumbertusstraße bezüglich der Verkehrsführung. Am Ende beschlossen die Räte, ein "Vorfahrt achten" Schild zu entfernen.

Dauerbrenner in Mainstockheim: Lkw auf dem Parkplatz am Main. Eine Lösung wurde bislang noch nicht gefunden. So auch nach einer Anfrage des "Gour Mee Treff", einem Biergarten am Mainparkplatz. Die Betreiberin stört sich an parkenden Lkw und hätte gerne ein Parkverbot. Eine Lösung für dieses Problem gab es in der Gemeinderatssitzung aber nicht