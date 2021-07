Volkach vor 3 Stunden

Dieser Besuch war nicht eingeladen: Zwei herrenlose Ziegen im Garten

Es war schon ein etwas ungewohnter Anblick, der sich einem Volkacher am Sonntagnachmittag bot: Auf seinem Grundstück grasten zwei ihm unbekannte Ziegen. Flugs machte sich der Bewohner der Straße ans Werk, um die beiden offensichtlich herrenlosen Ziegen einzufangen. Mit ein wenig Geschick und der Hilfe von Nachbarn fing der Anwohner eine der beiden Ziegen ein, die andere hielt sich am Gras eines kirchlichen Grundstückes schadlos. Wenig später tauchten auch die alarmierten Besitzer der beiden Ziegen auf. Normalerweise stehen die Tiere in einem Gatter auf der Anhöhe zwischen Volkach und Gaibach. Wie sie haben flüchten können, war auch den Besitzern ein Rätsel. "Vielleicht haben Touristen eines der Gattertore nicht richtig geschlossen", so die Mutmaßung des Besitzer-Paares.