Wiesentheid vor 33 Minuten

Diesel von Lkw abgezapft

In der Nacht auf Donnerstag ist in der Industriestraße in Wiesentheid von einer Sattelzugmaschine Treibstoff abgezapft worden. Der Fahrer hatte den Sattelzug gegen 23 Uhr abgestellt und sich anschließend in die Schlafkabine gelegt. Als er am Morgen den Lkw startete, bemerkte er, dass die Tankanzeige einen geringen Füllstand anzeigte, wie die Polizei mitteilt. Er überprüfte die beiden Treibstofftanks und stellte fest, dass beide Schlösser mit einem spitzen Gegenstand aufgebrochen waren. Die Tanks haben ein Fassungsvermögen von etwa 1000 Liter. In der Nacht wurden daraus nahezu 700 Liter abgezapft. Der schlafende Fahrer hatte von alledem nichts mitbekommen. Der Schaden beträgt um die 700 Euro.