Diesel aus Scheune entwendet

Am Samstag zwischen 17 und 19.30 Uhr wurde an einer Scheune außerhalb des Ortsgebietes von Enheim das Scheunentor aufgebrochen. Wie es in einem Bericht der Polizei heißt, wurden aus der Scheune rund 20 Liter Diesel entwendet.