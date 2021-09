Wiesentheid vor 1 Stunde

Diesel auf Baustelle abgezapft

Zwischen Montag, 13.30 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, entwendeten unbekannte Personen von der Baustelle in der Feuerbacher Straße in Wiesentheid 300 Liter Diesel aus einem Radlader. Außerdem lösten die Unbekannten am Fahrzeug die Außenverkleidung und entnahmen zwei darunter befindliche Batterien. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 500 Euro.