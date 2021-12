Kitzingen vor 25 Minuten

Diese Grundnahrungsmittel fehlen der Tafel Kitzingen

Die Volkacherin Birgit Firsching hat ihre Corona-Vorräte an die Tafel Kitzingen gespendet. Die nimmt auch abgelaufene Lebensmittel an. Welche Bedingungen dafür gelten und was häufig fehlt.