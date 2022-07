Auf der Streuobstwiese auf der Volkacher Gemarkung mit Namen "Struthäcker", die dem BN Volkach und dem LBV Kitzingen gemeinsam gehört, hat sich eine Pflanzenart angesiedelt, die naturschutzfachlich nicht erwünscht ist. Die Sprache ist von der Lupine. Die Untere Naturschutzbehörde Kitzingen sprach den BN Volkach auf das Problem an und regte an, die Pflanzen, aber vor allem die Samenstände zu entfernen.

Mit ihren wundervollen Blüten ist die Lupine bei den Bestäubern Hummeln und Bienen sehr beliebt, wegen ihrer Schönheit begeistert sie viele Gartenbesitzer. Wegen ihrer Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft in Knöllchen an den Wurzeln zu speichern, ist sie bei Landwirten geschätzt. Denn auf diese Weise kann die Lupine den Nährstoffgehalt im Boden stark und langfristig verändern.

Die Fähigkeit, den Boden mit viel Stickstoff und Nährstoffen anzureichern, macht die erst 1890 in Bayern eingewanderte Pflanze derart konkurrenzstark, dass sie die heimischen konkurrenzschwachen Pflanzen verdrängen kann. Gerade auf wertvollen Sandmagerrasen, die die Heimat der stark angepassten, trockenheitsresistenten Hungerkünstler ist, breitet sich die gebietsfremde Art sehr schnell aus. In der Rhön kann man sehen, was passiert, wenn man die Lupine gewähren lässt. Sie hat dort halbe Täler in Besitz genommen. Jetzt erfolgt ihre Eindämmung von Amts wegen und mit öffentlichen Geldern.

Um die heimische Flora und die von ihr abhängige Fauna zu stärken, trafen sich zahlreiche Mitglieder des Bund Naturschutz Volkach, der Initiative Landschaftsschutz Mainschleife LAMA und des LBV bewaffnet mit Handschuhen, Spaten und Schubkarren. Gerda Hartner, Vorsitzende des Bund Naturschutz Volkach zeigte Verständnis für einige Aktive, die Lupinen mögen und denen zwei Herzen in ihrer Brust schlagen. Es gab rege Diskussionen darüber, ob der Menschhier eingreifen muss.

"Wir legen Hand an die verwilderten Lupinen, um die Artenvielfalt auf unseren Magerflächen zu erhalten", betonte die Naturschützerin.

So wurden mit vereinten Kräften die Samenstände der Lupinen ausgebrochen oder von starken Männern sogar die Wurzeln der unerwünschten Pflanzen ausgestochen und mit einem Autoanhänger zur Grüngutsammelstelle abtransportiert. Nach einigen Stunden gemeinsamer Arbeit und bester Stimmung gab es als Belohnung Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen.

Von: Gerda Hartner (1. Vorsitzende, Ortsgruppe Volkach im Bund Naturschutz)